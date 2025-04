1 Ein Ausschnitt vom Werk „Bermudadreieck“, das Marianne Noll in Bad Sebastiansweiler zeigen wird. Foto: Beiter

Marianne Noll, die Mitglied des Rangendinger Künstlerstammtischs ist, stellt ihre Werke in der Kurklinik Bad Sebastiansweiler aus. Eröffnung ist an diesem Sonntag.









„Musik in Farben“ ist der Titel einer Ausstellung der Künstlerin Marianne Noll. Diese ist vom 6. April bis zum 22. Juni in der Kurklinik Bad Sebastiansweiler während der Öffnungszeiten zu sehen. Vernissage mit der Künstlerin ist am Sonntag, 6. April, um 11 Uhr. Marianne Noll ist Mitglied im Künstlerstammtisch Rangendingen.