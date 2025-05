Was Finnland jetzt mit Nagold verbindet

1 In der wachsenden Kirche zeichneten die Finnen unter Anleitung von Dozent Siegfried Kuhlbrodt. Foto: Fritsch Nagold hat einige Kontakte ins Ausland. Sei es in die Partnerstädte Longwy und Jesenice oder ins schweizerische Randa. Ein weiterer könnte hinzukommen: nach Finnland.







Link kopiert



Siilinjärvi ist eine Gemeinde im Osten Finnlands mit 21 232 Einwohnern. Sie liegt in der Region Savo nahe der Stadt Kuopio, die vielleicht Wintersportfreunden noch ein Begriff ist. Dort finden regelmäßig Skisprungwettbewerbe statt. Doch wie kommt diese Stadt in Ostfinnland nun in Kontakt zu Nagold?