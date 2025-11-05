Künstlerin aus Schwenningen: Die Unterschrift der Natur – zu sehen im KulTurm

Die Schwenninger Künstlerin Temenuzhka Dikanska-Greber gehört der Gruppe 24 in Albstadt an und beteiligt sich an der Ausstellung im KulTurm in Ebingen. Vernissage ist am 7. November.
Ihr erstes Spielzeug bestand aus Papier und Pinsel. Nach ihrem Studium hat sie Wolle Stück für Stück so eingefärbt, dass beim Weben ein großes Kunstwerk entstand, das eher einem Gemälde als einem Wandteppich glich. Temenuzhka Dikanska-Greber hat das Talent für Motiv und Farbe in die Wiege gelegt bekommen. Diese Wiege stand einst in Bulgarien.