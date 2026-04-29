Künstlerin aus Schramberg: Tennenbronner Betonköpfe erobern Wien

Wien wird zum Denkraum – und zugleich zum Spiegel innerer Welten. Und mittendrin stehen die Betonköpfe der Tennenbronnerin Ulrike Balkau. Die Gruppenausstellung „Existenz vor Essenz“, die zwei Wochen lang in der „KreativRaum Galerie“ zu sehen ist, bringt sechs künstlerische Positionen zusammen, die sich einer der größten Fragen überhaupt stellen: Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn nichts vorherbestimmt ist? Was ist der Mensch jenseits seiner Rollen?

Hier kann es keine einfachen Antworten geben. Dies spiegelt sich auch in den Ausstellungsstücken von Ulrike Balkau wider. Ihre Werke erzählen von Identitätssuche, von Brüchen und vom Versuch, in einer offenen Welt Halt zu finden. Kunst wird dabei nicht als abgeschlossenes Ergebnis verstanden, sondern als lebendiger Prozess – als etwas, das sich stetig verändert. „Wien ist bombastisch“, beschreibt die freischaffende Bildhauerin ihr Gastspiel in Österreich. Die Magie ihrer Werke führte in der Galerie im ersten Bezirk zu intensiven Gesprächen.

Eigene Wege

„Meine Skulpturen wurden im Kontext der Ausstellung zu tastenden Antworten“, erläutert Ulrike Balkau. Ihre Arbeiten sind keine stillen Objekte. Sie fordern heraus, stellen Fragen und nehmen auch gesellschaftliche Spannungen wahr.

Ulrike Balkau macht damit etwas sichtbar, das oft verdrängt wird: dass das Leben nicht statisch ist, sondern ein fortwährendes Werden und Vergehen. Und genau darin liegt ihre Kraft – sie erinnern daran, dass auch das Unfertige, das Brüchige und das Vergängliche Teil unserer Existenz sind.

Exponate ziehen weiter

In der Wiener Ausstellung treffen diese Gedanken auf die Arbeiten der anderen Künstler, die jeweils eigene Wege finden, das Ich zu befragen. Mal laut und konfrontativ, mal leise und introspektiv entsteht ein vielschichtiges Gesamtbild.

Die Ausstellung „Existenz vor Essenz“ – die Idee geht auf den Philosophen Jean-Paul Sartre zurück – lädt dazu ein, sich einzulassen: auf Unsicherheit, auf Freiheit und auf die Möglichkeit, sich selbst immer wieder neu zu definieren.

Von der Innenstadt wandern die Exponate noch weiter auf die „Affordable Art Fair Vienna“ in die Marx Halle. Diese Messe für zeitgenössische Kunst hat den Anspruch, Kunst für ein breites Publikum zugänglich zu machen.