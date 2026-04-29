Künstlerin aus Schramberg: Tennenbronner Betonköpfe erobern Wien

Die Bildhauerin Ulrike Balkau bereichert eine Ausstellung in Österreich, die sich an große Fragen wagt.
Wien wird zum Denkraum – und zugleich zum Spiegel innerer Welten. Und mittendrin stehen die Betonköpfe der Tennenbronnerin Ulrike Balkau. Die Gruppenausstellung „Existenz vor Essenz“, die zwei Wochen lang in der „KreativRaum Galerie“ zu sehen ist, bringt sechs künstlerische Positionen zusammen, die sich einer der größten Fragen überhaupt stellen: Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn nichts vorherbestimmt ist? Was ist der Mensch jenseits seiner Rollen?