Künstlerin aus Bad Herrenalb: Akribie ist für sie eine Selbstverständlichkeit

Papier, Papier und noch einmal Papier: Für Ursula Bühner aus Bad Herrenalb ist es weit mehr als ein Werkstoff. Es ist Ausdruck von Fantasie, Erinnerung und Lebensfreude.
Wer das Atelier der Rentnerin betritt, spürt sofort: Hier arbeitet eine echte Lebenskünstlerin. Alles ist tipptopp, ordentlich sortiert und dennoch voller kreativer Energie. Zwischen Karton, Kleister, Leim und Pinseln entstehen kleine Kunstwerke, die als Schachteln, Fotoalben, Leporellos und viele weitere liebevoll gestaltete Objekte anderen Menschen Freude bereiten.