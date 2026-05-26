Künstlergilde Donau: Wenn das Archiv zur Ausstellung wird

Unter dem Motto „Researching“ wird die Ausstellung erstmals in den Räumen des Fürstlich Fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen gezeigt.

Die diesjährige Jahresausstellung der Künstlergilde Donau löst sich räumlich vom bekannten Umfeld der Donauhallen und erschließt sich einen besonderen, historischen und doch in diesem Kontext ganz neuen Ort in Donaueschingen. Mit großer Freude gibt der Verein nun in einer Mitteilung die Kooperation mit dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv, geleitet von Jörg Martin, bekannt.

Die Ausstellung „Researching“ wird am Freitag, 3. Juli, in den Räumen des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs eröffnet. „Durch die Zusammenarbeit bietet sich uns die Chance, uns von den Archivalien unterschiedlichster Themengruppen sowie von den grandiosen Räumen inspirieren zu lassen, uns mit ihrem visuellen, formalen und inhaltlichen Potenzial auseinanderzusetzen und künstlerische Arbeiten dazu zu konzipieren. Jedes Mitglied kann dabei ganz eigene Prioritäten und Schwerpunkte setzen“, freut sich der Vorstand der Künstlergilde.

Geschichte und Gegenwart

Im Eingangsbereich soll als Höhepunkt eine gemeinsame Arbeit umgesetzt werden. Ziel sei es, durch die Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart dieses Jahr ganz bewusst im Kontrast zu den ab sofort biennal, in den „ungeraden“ Jahren, stattfindenden Ausstellungen im Bartók-Saal nicht einfach eine Auswahl der übers Jahr entstanden Arbeiten zu zeigen, sondern zu forschen, inspiriert durch die spannenden historischen Archivbestände neue Ideen zu entwickeln und mit den bekannten künstlerischen Systemen zu verweben.

In der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung wurden alle Vorstandsmitglieder der Künstlergilde Donau in ihren Ämtern bestätigt, erste Vorsitzende ist Panka Chirer-Geyer, zweite Vorsitzende Ariane Faller, Kassenwart Bernd Scheller, Schriftführer Torben Störmer und Ausstellungsleiter Martin Schwer. Auch der künstlerische Beirat bleibt mit Adam Goldwald, Gabriele Herb, Chris Leithaeuser und Charly Walter nahezu unverändert im Amt. Neu hinzu gewählt wurde Rita Gabler aus Königsfeld. Stefan Kees wird künftig als Vertretung einspringen.