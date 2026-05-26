Künstlergilde Donau: Wenn das Archiv zur Ausstellung wird

Unter dem Motto „Researching“ wird die Ausstellung erstmals in den Räumen des Fürstlich Fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen gezeigt.
Die diesjährige Jahresausstellung der Künstlergilde Donau löst sich räumlich vom bekannten Umfeld der Donauhallen und erschließt sich einen besonderen, historischen und doch in diesem Kontext ganz neuen Ort in Donaueschingen. Mit großer Freude gibt der Verein nun in einer Mitteilung die Kooperation mit dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv, geleitet von Jörg Martin, bekannt.