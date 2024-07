Künstlerförderung: Cornelia Funke erweitert Projekt für junge Kreative

1 Die Autorin Cornelia Funke will ihr Projekt zur Förderung von Künstlerinnen und Künstlern in der Toskana ausweiten Foto: Helmut Fricke/dpa

Die in der Toskana lebende Schriftstellerin Cornelia Funke lässt sich gern von ihrer Umgebung inspirieren - und von anderen Menschen. Nun erweitert sie ihr Projekt für Künstlerinnen und Künstler.









Hamburg/Volterra - Seit vielen Jahren schon lädt Schriftstellerin Cornelia Funke ("Tintenherz", "Drachenreiter") spannende Künstlerinnen und Künstler für längere Zeit für eine kreative Auszeit zu sich ein und lässt sich gern von deren Künsten und Ansichten inspirieren. Dieses Konzept hat sie auch in die Toskana mitgenommen, wo sie seit 2021 lebt. Nun will die 65-Jährige dieses sogenannte Artist-in-Residence-Projekt erweitern und künftig noch mehr junge Leute einladen und fördern. Dafür habe sie einen Hof in der Nähe von Volterra gekauft, gab Funke am Dienstag bekannt.