1 Geschäftsführer Karl-Heinz Skibak (von links) stellte mit seiner Ehefrau Sylvia die Räumlichkeiten des „Skibak Küchen- und Bäderzentrums“ vor. Als Stargast hielt Künstler Joey Kelly einen packenden Vortrag über sein Leben. Foto: Schwark

Nicht nur der Künstler, sondern auch Kunden, Geschäftspartner und Freunde hatten die Gelegenheit, in der Stuttgarter Straße 181 in Freudenstadt die neuen Räumlichkeiten des „Skibak Küchen- und Bäderzentrums“ in Augenschein zu nehmen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Geschäftsführer Karl-Heinz Skibak zeigte sich erfreut darüber, dass es gelungen war, aus der ehemaligen und 2022 übernommenen Karosseriewerkstatt Hehr ein schmuckes Küchen- und Bäderzentrum zu erschaffen. Sein Dank richtete er an alle, die den Umbau und die Modernisierungsmaßnahmen der Räumlichkeiten ermöglicht hatten. Weiterhin dankte Skibak seiner Ehefrau Sylvia für deren wertvolle Unterstützung.

Vermietet an Werbeagentur und Nagelstudio

Auf rund 1000 Quadratmetern werden zwölf Küchen und zehn Komplettbäder präsentiert. Vorgestellt werden die neusten Gestaltungselemente, wie auch Techniktrends. Ebenso sind im Gebäude die Verwaltung und das Lager untergebracht. Insgesamt hat das Gewerbeanwesen 2000 Quadratmeter. Die nicht benötigten Bereiche wurden an eine Werbeagentur mit Fahrzeug-Atelier und an ein Nagelstudio mit Nailstore vermietet.

Zur Vorstellung der neuen Räumlichkeiten spielte das Freudenstädter Duo „Top Too“ auf. Im Anschluss begeisterte Joey Kelly mit seinem Vortrag „No Limits – wie schaffe ich meinen Weg“ auf ganzer Linie. Das Mitglied der Pop- und Folkband „The Kelly Family“ referierte über sein bisheriges Leben.

Von Berlin bis nach Peking

Seit Beginn der 2000er-Jahre trat Kelly in Bereichen des Sports sowie an Spaßwettbewerben in Erscheinung. Mit zahlreichen Aktionen hat er große Spendensummen für „Kinder in Not“ erwirkt. Ohne Verpflegung und Geld durchquerte er Deutschland von der Nordsee bis zur Zugspitze. Betteln war verboten, geschlafen wurde im Wald oder in einer Hütte. Zahlreiche Triathlons und Ultra-Triathlons hat er nahezu auf allen Erdteilen bewältigt. Den Südpol hat er bei bis zu Minus 40 Grad Celsius bei einem Teamwettbewerb erreicht. 2019 war er mit einem alten Bully ohne Geld von Berlin bis nach Peking unterwegs. In 27 Tagen schaffte er mit dem 36 PS starken Bus eine Strecke von 13 000 Kilometern und durchquerte zehn Länder.

Kelly sprach Karl-Heinz Skibak seine Anerkennung dafür aus, dass dieser mit den neuen Räumlichkeiten neue Wege geht. Denn der Mittelstand sichere die Arbeitsplätze. Den Weg zum Erfolg habe sich auch „The Kelly Family“18 Jahre auf der Straße erkämpfen müssen. „Wir hatten nichts“, so Joey Kelly. „Und der Hut lügt nicht“, sagten sich damals die Straßenmusiker, wenn es um die Einnahmen ging.

200 Besucher lauschten dem Vortrag

Eine klare Botschaft hatte er dazu: „Das ganze Leben ist ein Marathon.“ Und für seine Ziele müsse man brennen. „Raus aus der Komfortzone und kämpfen“, laute die Devise. Dieses Jahr möchte der Extremsportler zu Fuß die Strecke München bis Venedig angehen.

Lang anhaltender Applaus belegte, dass der Vortrag die rund 200 Besucher begeistert hatte. Mit seiner sympathischen Art unterschrieb der Künstler geduldig Autogramme und lächelte in die Kameras der Fans.