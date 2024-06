Neueröffnung des Europa-Parks Talent Academy hat jetzt 2000 Quadratmeter zur Verfügung

Die „Talent Academy Europa-Park“ ist umgezogen. In dem neuen und größeren Gebäude in der Ruster Tullastraße sollen auf 2000 Quadratmetern junge Talente in den Bereichen Tanz, Akrobatik, Musik, Kunst und „Mindset“ nun noch besser gefördert werden.