1 Fürstenbergs Ortsvorsteher Volker Gut gratulierte Emil Kiess (links) zum Geburtstag. Der bekannte und mit vielen Auszeichnungen geehrte Künstler ist jetzt 95 Jahre alt geworden. Foto: Stadt Hüfingen

Der weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannte Künstler, der seit vielen Jahren in Fürstenberg zuhause ist, blickt auf ein eindrucksvolles Lebenswerk zurück.









Emil Kiess, einer der bedeutendsten Maler und Vertreter der bildenden Kunst in Baden-Württemberg, feierte vor kurzem seinen 95. Geburtstag. Der in Trossingen geborene Künstler, der seit vielen Jahren in Fürstenberg lebt, blickt auf ein beeindruckendes Lebenswerk zurück, wie die Stadt Hüfingen schreibt.