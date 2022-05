1 Abteilungsleiterin Oriana D’Aleo, VfB-Präsident Claus Vogt: Die Zukunft ist weiblich. Foto: Baumann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Fußballfrauen des VfB Obertürkheim kämpfen in der Relegation um den Verbleib in der dritten Liga. Mit entscheidenden Folgen für die Zukunft der künftigen Frauenmannschaft des VfB Stuttgart.















Link kopiert

Die Saison war geprägt von Verletzungen, von Corona-Ausfällen und unglücklichen Punktverlusten im Kampf gegen den Abstieg. Nein, die Rede ist nicht vom VfB Stuttgart. Das heißt, irgendwie schon. Es geht um die Frauenmannschaft des VfB Obertürkheim, die von der nächsten Saison an in den VfB Stuttgart übergeht. Das sportliche Schicksal der Noch-Obertürkheimerinnen erinnert stark an jenes der Männermannschaft ein paar Kilometer neckarabwärts. Mit einem entscheidenden Unterschied: Während den VfB-Jungs der direkte Klassenverbleib in letzter Sekunde geglückt ist, müssen die Fußballerinnen erst noch die Relegation überstehen.