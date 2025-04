Künftiges Kabinett: Merz stellt am Montag CDU-Ministerriege vor

1 Merz will Montag CDU-Ministerriege vorstellen. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Wer sitzt künftig am Kabinettstisch beim wahrscheinlichen Kanzler Friedrich Merz? Bisher gibt es nur Spekulationen, zu Wochenbeginn dürfte es aber etwas mehr Klarheit geben.









Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz will am Montag die künftigen Ministerinnen und Minister präsentieren, die seine Partei in die Bundesregierung entsendet. "An diesem Montag ist nicht nur unser Kleiner Parteitag, auf dem wir über den Koalitionsvertrag abstimmen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der "Süddeutschen Zeitung". "Friedrich Merz wird auch unsere Ministerinnen und Minister vorstellen."