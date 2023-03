1 Welche Betreuungsform wünschen sich die Eltern für ihre Kinder in Neuried? Darum drehen sich derzeit zwei Umfragen – eine von der Gemeinde und eine von einer Eltern-Initiative. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wie soll die Zukunft in Sachen Schulbetreuung aussehen? Darüber will sich die Gemeinde Neuried derzeit mit einem Fragebogen ein Bild machen. Sowohl mit den Fragestellungen als auch mit der Auswahl der Befragten ist eine Initiative aber nicht zufrieden.









„Das Schöne an einer Demokratie ist die Demokratie. Aber manchmal muss man diese einfordern, damit sie funktioniert“, steht in fetter Schrift auf dem Flyer, der von „zahlreichen engagierten Eltern aus Neuried“ verfasst wurde. Darunter wird erklärt, warum sich die Initiative gegründet hat: „Wir wollen ein reelles Mitspracherecht in der Zukunftsgestaltung unserer Kinder, wir wollen, dass unsere Stimmen gehört werden.“

Der Flyer, der dazu auffordert, seine Stimme abzugeben, ist die Antwort auf die Elternbefragung, die die Gemeinde Neuried an rund 800 Eltern versandt hat. Sowohl bei der Gemeinde-Umfrage als auch bei der Umfrage der Initiative geht es um die Zukunft der Betreuungsform an Grundschulen. Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Nun soll einmal vorgefühlt werden, welche Betreuungsform gewünscht werde und, ob das bisherige Angebot ausreichend sei. „Wir wollen 2026 nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, sondern uns mit der Bedarfsabfrage frühzeitig ein Bild davon machen, was gewünscht ist“, erklärt Bürgermeister Tobias Uhrich im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Umfrage sei in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt in Offenburg erstellt worden und erfülle die Kriterien. Die Umfrage sei auch deshalb notwendig, um Fördergelder zu erhalten. „Dabei handelt es sich um Beträge in siebenstelliger Höhe“, macht Uhrich deutlich. Es freue ihn, dass sich Bürger einbringen, was das Gemeindeleben auch belebe – „ob es allerdings eine zweite Umfrage braucht, ist bei mir mit einem Fragezeichen versehen“.

Initiative will, dass alle Betroffenen abstimmen können

Man könne darüber streiten, ob Fragen richtig gestellt sind. Dem Bürgermeister sei wichtig, dass alle betroffenen Eltern gehört werden – „und genau das ermöglichen wir“. Ganz so sieht es die Initiative allerdings nicht. Dennis Schwarz, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Johann-Henrich-Büttner-Grundschule in Altenheim, erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass die Gemeinde die Umfrage an Eltern von Kindern von null bis zehn Jahren zugesandt hat. Diese Einschränkung sei zum einen undurchdacht, da es Eltern von zehnjährigen Kindern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rechtsanspruchs im Jahr 2026 überhaupt nicht mehr betreffe, hingegen Schwangere – deren Kinder es dann betreffe – von der Umfrage ausgeschlossen wurden. So hätte sich die Initiative überhaupt keine Einschränkung gewünscht und will mit ihrer zweiten Umfrage jedem Betroffenen die Teilnahme ermöglichen – „es betrifft schließlich auch die Großeltern, Vereine, Institutionen“. So könne bei der Umfrage der Initiative jeder Bürger einmal mitmachen. Durch eine verschlüsselte IP-Erkennung könne jedes Gerät nur einmal für die Umfrage genutzt werden.

Ebenfalls kritisiert wird die „schwammige“ Fragestellung. „Der Fragebogen der Gemeinde lässt unserer Meinung nach viel zu viel Spielraum – beantwortet aber die Frage nicht, um die es im wesentlichen geht: welche Schulform oder Betreuungsform gewünscht wird“, so Schwarz. Genau diese eine Frage wird bei der Umfrage der Initiative gestellt und hat drei Antwort-Optionen: gebundene Ganztagsschule, offene Ganztagsschule und Halbtagsschule mit Mittagsbetreuung (aktuelle Situation).

Deutlich macht Schwarz, dass die Initiative keinesfalls gegen die Gemeinde „schießen“ wolle, die zweite Umfrage soll ein weiteres Stimmungsbild bringen, eine Ergänzung darstellen. „Wir betrachten unsere Elterninitiative als demokratische Lösung, um sowohl den Vertretern der Gemeinde als auch den Schulkonferenzen die Antwort der Eltern mitteilen zu können“, erklärt Schwarz.

So geht’s weiter

„Wir haben eine gute Beteiligung, das Ziel ist aber noch nicht erfüllt“, lässt Schwarz durchblitzen. Angestrebt werde, mehr als 375 Rückmeldungen zu erhalten. Ist dies bis zum 5. April der Fall, will die Eltern-Initiative die Abstimmung der Schulkonferenz und den Gemeindevertretern zukommen lassen. Die Umfrage der Neurieder Eltern ist online abrufbar unter www.easy-feedback.de/Elternbefragung.