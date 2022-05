Künftig in der U19

1 Bisher spielt Karlo Kuranyi für die Stuttgarter Kickers, das soll sich laut „Bild“ ändern (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Wie die „Bild“ berichtet, soll Karlo Kuranyi in die Fußstapfen seines Vaters Kevin Kuranyi treten und künftig für den VfB Stuttgart spielen. Was bislang bekannt ist.















Karlo Kuranyi, Sohn des früheren Fußball-Nationalspielers Kevin Kuranyi, könnte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Wie die „Bild“ am Samstag berichtet, steht der 16-Jährige vor einem Wechsel von den Stuttgarter Kickers zum VfB Stuttgart, wo er in der U19 auflaufen soll. Kevin Kuranyi war 1997 als 15-Jähriger zum VfB gekommen und wurde dort zum Nationalspieler (52 Länderspiele/19 Tore). Wie er ist sein Sohn Karlo Mittelstürmer und spielt mit der Rückennummer 22.

Auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sollen Interesse an dem B-Jugend-Bundesligaspieler gehabt haben.