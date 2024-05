1 Die Gratulanten und Geehrten (von links) Frank Erb, Jürgen Erb, Bruno Kaiser und Lothar Füner. Foto: Bohnert-Seidel

Die Kündigung beim Badischen Winzerkeller in Breisach stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Winzergenossenschaft Oberschopfheim. Bereits im vergangenen Jahr hatte die WG diese beschlossen. Die endgültige Entscheidung wird 2025 gefällt.









Die Kündigung beim Badischen Winzerkeller liegt in Breisach vor. „Wir haben ein Kündigungsschreiben verfasst und die Mitgliedschaft zum 31. Dezember 2025 sowie den Liefervertrag zum 30. Juni 2026 fristgerecht gekündigt“, sagte Frank Erb, Vorsitzender der Winzergenossenschaft Oberschopfheim zur Hauptversammlung. In Begleitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Lothar Füner habe er das Kündigungsschreiben persönlich beim Badischen Winzerkeller abgegeben. Gemeinsam mit den Vorständen des Winzerkellers wurde der Sachverhalt für die Kündigung erläutert: Bemängelt wurden vor allem die Auszahlungspreise beim Traubengeld. Im Gespräch wurde eine mögliche Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen erläutert, was einer Rücknahme der Kündigung gleichkäme. Bis es zur Entscheidung Mitte 2025 kommen soll, wird sich die WG Oberschopfheim noch alle Optionen offen halten und dann mit den Winzern wieder eine gemeinsame Entscheidung treffen.