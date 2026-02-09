Kündigung Jan-Piet Knijff: Mehr Liebe notwendig

Zur Entlassung von Kantor Jan-Piet Knijff in der Probezeit hat Leser Klaus Andreae aus Schramberg folgende Meinung.
Alles was Ihr tut geschehe in Liebe (1. Korinther 16, 14) – Schön gesagt, aber die Ereignisse um unseren Kantor Jean-Piet Knijff zeigen, dass der Kirchengemeinderat nicht danach handelt. Selbst wenn es in der Zusammenarbeit zwischen dem Gremium und dem Kantor geknirscht hat, darf man in einer christlichen Institution erwarten, dass im Sinne von Paulus, dem Schreiber des Korintherbriefes, gehandelt wird.