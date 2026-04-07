Kükenschlupf in Horb: Die flauschigen Hühnchen sind die Stars

Der Kükenschlupf des Kleintierzuchtvereins, der auf dem Gelände unter der Brückenbaustelle stattfand, lockte am Ostermontag wieder zahlreiche Besucher, ist die Veranstaltung doch seit Jahren bekannt und beliebt. Der eigentliche Schlüpfvorgang hatte schon zwei Tage zuvor begonnen – trotzdem waren die flauschigen kleinen Vögel vor allem bei den Kindern die Attraktion. Sie durften die Küken auch in der Hand nehmen und streicheln. Da erst konnten sie sehen, wie klein und gebrechlich diese Tiere sind.

Es gab beim Kükenschlupf auch noch andere Tiere zu bewundern, darunter Kälbchen, Ziegen und Bienen. Wolfgang Albrecht von der Jägervereinigung gab an seinem Stand Informationen über die Jagd. Vielen Kindern ist Albrecht bereits bekannt, denn der Horber Jäger ist mit kindgerechten Aktionen in Schulen und Kindergärten präsent. Albrecht zeigte zwei imposante Geweihe, die jedes Jahr „verloren gehen“ und innerhalb mehrerer Wochen nachwachsen.

Ein Familienfest

Beim Rundgang durch die Anlage des Kleintierzuchtvereins war allerhand an Geflügel zu sehen, ist der Verein doch bekannt für seine imposanten Züchtungen, besonders von Hühnern. Man konnte es sich beim Anschauen der Anlage gemütlich machen, denn für Getränke und Kaffee und Kuchen und heiße Rote war bestens gesorgt.

Kurzum, es war ein richtiges Familienfest für Groß und Klein. Nicht zuletzt konnte auch das Brückenbauwerk in sein imposanten Größe bewundert werden.

An einem weiteren Stand gab es Sachinformationen: Magic Hillari, ein Ehrenamtlicher, engagiert sich für den Kinderschutz und gegen Kindermissbrauch. Sein Anliegen ist es, dass auch die Sportvereine sich dieses Themas annehmen.

Es gab aber noch einen weiteren Höhepunkt: Um 12 Uhr kam der Osterhase und brachte bunte Eier mit. Bürgermeister Ralph Zimmermann zeigte sich als Profi beim Rote-Wurst-Braten.