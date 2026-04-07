Kükenschlupf in Horb: Die flauschigen Hühnchen sind die Stars

Bei schönem Wetter besuchten viele Familien mit ihren Kindern den Kleintierzuchtverein. Kükenschlupf war angesagt.
Der Kükenschlupf des Kleintierzuchtvereins, der auf dem Gelände unter der Brückenbaustelle stattfand, lockte am Ostermontag wieder zahlreiche Besucher, ist die Veranstaltung doch seit Jahren bekannt und beliebt. Der eigentliche Schlüpfvorgang hatte schon zwei Tage zuvor begonnen – trotzdem waren die flauschigen kleinen Vögel vor allem bei den Kindern die Attraktion. Sie durften die Küken auch in der Hand nehmen und streicheln. Da erst konnten sie sehen, wie klein und gebrechlich diese Tiere sind.