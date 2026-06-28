Kühlung in der Großstadt: Wie Städte weltweit sich gegen Extremhitze wappnen

Schweißtreibende Hitze rollt über Deutschland, Großstädte werden zu Hitzeinseln. Welche Lösungen gegen Extremhitze haben Städte im Ausland? Von Wasser, Begrünung und gewiefter Bauweise.
Paris/Barcelona/Singapur - Besonders Großstädte leiden unter heißem Wetter. Dichte und hohe Bebauung lässt Betonwüsten sich schnell aufheizen, die Hitze kann schlechter entweichen und auch nachts kühlt es weniger ab. Mit dem Klimawandel dürften Hitzewellen zunehmen und intensiver werden. Wie also sich für die Extremhitze wappnen? Verschiedene Orte rund um den Globus zeigen, wie es gehen kann: