Küferei in Hechingen: Jürgen Wetzel setzt auf regionale Säfte

Küferei in Hechingen

1 Säfte und Most direkt aus der Region sowie Weine bietet Jürgen Wetzel in seiner „Alte Küferei“ an der Gutleuthausstraße in Hechingen an. Eine Motivation für ihn ist die Familientradition. Foto: Klaus Stopper Saftig geht es zu in der Alten Küferei von Jürgen Wetzel. Mit seiner großen Maschine presst er die Äpfel vieler Hechinger. Seine Eigenproduktion heißt „Süßer Spatz“ .







„Regionaler geht’s kaum“, sagt Jürgen Wetzel mit strahlendem Gesicht und schaut auf seine Saftflaschen. „Süßer Spatz“ steht auf dem Etikett, und „die Äpfel haben Landwirte oder private Streuobstfreunde beispielsweise bei Boll aufgesammelt.“ Die bringen im Herbst die aufgelesenen Äpfel in seinem Betrieb an der Gutleuthausstraße vorbei, wo sie zu Saft gepresst, durch Pasteurisierung haltbar gemacht und vor Ort in Flaschen oder Beutel abgefüllt werden.