1 Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Benekamp/ Fotolia.com

Am Wochenende kam es im Burladinger Ortsteil Salmendingen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Knapp 50 Einsatzkräfte waren beteiligt.









Link kopiert



In der Kornbühlstraße im Burladinger Ortsteil Salmendingen ist es laut Polizei am Samstag gegen 1.50 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Gaststätte gekommen.