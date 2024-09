1 Die Freiburger Feuerwehr hat einen Wohnungsbrand gelöscht. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Freiburger Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen, 4. September, zu einem Wohnungsbrand in der Wiehre ausrücken.









Link kopiert



Zu einem Küchenbrand in einer Wohnung ist es am Mittwochmorgen, 4. September, in der Konradstraße in Freiburg-Wiehre gekommen. Die Feuerwehr musste zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.