Küchenbrand in Ebingen

Brennendes Fett ja nicht mit Wasser löschen – diese Lektion hat am Sonntagabend ein Ebinger lernen müssen.









Bei einem Küchenbrand in der Ebinger Christophstraße hat am Sonntagabend ein Mann leichte Verbrennungen an der Hand erlitten.