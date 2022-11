3 Stolz präsentieren die Nachwuchs-Kübele mit Zunftmeister Micha Fürst (links) und Organisator Sven Streich ihre Rübengeister. Foto: Melle

Die Lautlinger Narrenzunft setzt auf heimische Gepflogenheiten – und hat ihre Jugend beim Schnitzen kräftig unterstützt, denn das war ganz schön schwer.















Albstadt-Lautlingen - Die Jugend ist ihnen wichtig, den Narren der Narrenzunft Kübele-Hannes Lautlingen, ebenso wie die alten schwäbischen Bräuche. Auf Einladung von Sven Streich haben sich rund 20 Kinder mit ihren Eltern am zum Rübengeisterschnitzen eingefunden.

Zunftmeister Micha Fürst und viele erwachsene Narren freuten sich: Sven Streich, seit langem Mitglied der Kübele-Hannes, hatte seinen Hof mit Fahnen und Girlanden im Lautlinger Blau/Gelb geschmückt und viele Zuckerrüben bei einem Bauern organisiert, die es mit Kraft und Geschick auszuhöhlen galt, was beim festen Fruchtfleisch der Rüben schwerer ist als bei Kürbissen – die Erwachsenen halfen mit, und zum guten Schluss galt es den Rüben noch ein schreckliches Gesicht zu verpassen. Kerze rein – und fertig waren die schwäbischen Rübengeister.

Mit Halloween hat das nichts zu tun

Ein Ausflug in die Geschichte war inbegriffen, denn die alte Tradition der "Riabagoaschtr", darauf legte Streich großen Wert, hat nichts mit Halloween zu tun, weshalb auch keine Kürbisse verwendet wurden. Für eine Bewirtung war ebenfalls gesorgt: Heidrun Maute und Diana Leibold verwöhnten Jung und Alt mit Zuckerwaffeln.

Zum Abschluss des geselligen Nachmittags machte sich die lustig-schreckliche Gruppe mit Fackeln und Rübengeistern in der Dämmerung auf zum Umzug durch den Ort: durchs Schloss zur Ignaz-Demeter-Schule und zurück, so hatten auch die Lautlinger etwas von der Jugendaktion. Micha Fürst dankte allen Mitwirkenden und Organisierenden, allen voran Sven Streich, für das Engagement: Im Hinblick auf die Fasnet brauche der Zunft mit so einer aktiven Jugend nicht bange zu sein.