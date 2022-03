1 In den ukrainischen Farben Gelb und Blau ist dieser Kuchenverkaufsstand in Stockenhausen dekoriert. Foto: Michl

"Von den Socken" ist Marc Michl: Der Stockenhausener hat mit seiner Frau Lena die Idee eines Kuchenverkaufs zugunsten der Ukraine publik gemacht. Mit großem Erfolg: An 18 Verkaufsstellen sind 40 000 Euro eingenommen worden.















Zollernalbkreis - "Sensationell" findet Michl, Inhaber der Agentur "Siedepunkt", die Resonanz am vergangenen Samstag: "Die Verkaufsstellen sind überrannt worden. Wir waren um 13 Uhr ausverkauft." Im gesamten Zollernalbkreis haben sich Vereine, Institutionen und Privatpersonen beteiligt und waren dem Aufruf gefolgt, Kuchen zu backen, die für einen guten Zweck verkauft werden sollten.

In Onstmettingen beteiligten sich die Kindergärten, im Nusplinger Ortsteil Harthöfe stellte der Musikverein ein kleines Fest auf die Beine, in Geislingen waren sieben Frauen federführend, in Endingen eine Person, in Winterlingen das Team eines Blumengeschäfts.

500 Kuchen verkauft

Während der Aktion bekam Michl laufend Nachrichten per WhatsApp oder in anderen Plattformen, wie die Resonanz und der Verkauf waren. Er schätzt, dass rund 500 Kuchen gebacken und verkauft worden sind. Dazu gab es an einzelnen Ständen Donuts, Kaffee, Bier oder Bratwürste. Michl hatte aufgerufen, Kuchen zu spenden. Wie der Verkauf vonstatten gehen sollte, habe man den Veranstaltern vor Ort überlassen.

2018 Benefiz-Aktion in Ostdorf

Erfahrungen hatten Lena und Marc Michl 2018 bei einer Benefiz-Aktion in Ostdorf gesammelt. Damals wurde ein "Schwäbischer Abend" mit den Kächeles, Leibssle und der Band Querbeet Live zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach organisiert.

Verein unterstützt seit mehr als 25 Jahren Projekte für Kinder

Ein weiterer Kuchenverkauf findet am Samstag, 19. März, von 13 bis 16 Uhr in Jungingen an der Festhalle statt. Auch dort wird empfohlen, mit eigenen Behältern zu kommen.

Verein unterstützt auch Ukraine

Der Verein "Kinder brauchen Frieden" aus Hechingen initiiert, betreut und begleitet seit mehr als 25 Jahren Projekte für hilfsbedürftige Kinder in Bulgarien, Kongo, Kroatien, Ruanda, Sri Lanka und seit dem Kriegsbeginn auch in der Ukraine. Derzeit ist ein Transport von medizinischem Material unterwegs, weitere sind geplant.

Sachspenden werden keine angenommen, eher soll konkret Benötigtes in Deutschland oder besser noch möglichst nahe am Zielort gekauft werden. Wer helfen möchte, findet Infos unter www.kinder-brauchen-frieden.de.