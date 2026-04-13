Kuba unter Druck: Kubas Präsident warnt USA vor militärischer Eskalation

Zwischen Konfrontation und Gespräch: Kubas Präsident warnt vor den Folgen eines möglichen US-Angriffs und kündigt Widerstand an. Politische Zugeständnisse lehnt er ab - setzt aber zugleich auf Dialog.
Havanna - Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die USA davor gewarnt, den Konflikt zwischen den beiden Ländern militärisch zu eskalieren. "Wenn das passiert, wird es Kämpfe geben, und es wird einen Widerstand geben, und wir werden uns verteidigen, und wenn wir sterben müssen, werden wir sterben, denn wie unsere Nationalhymne sagt:"Für das Vaterland zu sterben, heißt, zu leben"", sagte Díaz-Canel in einem Interview des US-Senders NBC News.