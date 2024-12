Der Schömberger Turner holt mit der KTV Straubenhardt den Titel in der Bundesliga.









Der 17-jährige Schömberger Timm Sauter, der in dieser Saison für die KTV Straubenhardt in der 1. Bundesliga an den Start geht, durfte sich über den neunten Deutschen Meistertitel für die KTV freuen.