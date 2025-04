KSV Vöhrenbach: Diese drei Ringer lassen aufhorchen

Dieses Jahr konnten sich gleich drei Ringer des KSV Vöhrenbach 1900 für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Luka Pfaff U14 in Freistil und Ben Rieder U14 in Griechisch-Römisch in Ladenburg. Luka erreichte einen tollen sechsten Platz und Ben einen grandiosen fünften Platz bei den deutschen Meisterschaften, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Beide trainieren seit längerer Zeit regelmäßig am Olympiastützpunkt in Freiburg. Durch ihren Fleiß und ihre ausgezeichneten Trainer konnten sie sich stark verbessern und entwickeln. Durch ihre hervorragenden Platzierungen bei den Meisterschaften und internationalen Turnieren erarbeiteten sie sich die Teilnahme an der U14 DM. Luka Pfaff ist mittlerweile mehrfacher südbadischer Meister und Ben Rieder holte viele Top-Platzierungen bei Meisterschaften und Platz eins beim Eich Cup im November 2024. Ebenso gewann Ben die Bezirksmeisterschaften im Januar in Weingarten.

Engagierte Trainer

Ein großes Dankeschön gelte den Trainern, schreibt der Verein: Melinda und Robert Miuti, Daniel Buchholz, Martin Hoppe und Simon Günther. Diese haben ebenso einen großen Anteil an diesen grandiosen Leistungen der zwei Jungs beizutragen. Das nächste Ziel der beiden ist die U17 DM in den nächsten Jahren.

Denis Agar war ebenfalls bei den deutschen U20 Meisterschaften in Hausen-Zell. Er erreichte dort einen sehr guten siebten Platz. Denis konnte sich bereits in der vergangenen Saison einen festen Platz in der ersten Mannschaft des KSV Vöhrenbach in der Landesliga, sichern. Durch konsequentes Training, unter anderem am Landesstützpunkt in Freiburg, gelang es ihm, seine Leistungen weiter zu steigern. Denis konnte sich bei mehreren Meisterschaften mit guten Platzierungen durchsetzen: Platz zwei bei den Bezirksmeisterschaften und jeweils Platz fünf bei den südbadischen und den baden-württembergischen Meisterschaften. Bei letzteren qualifizierte sich Denis für die U20 deutschen Meisterschaften als Starter des jüngsten Jahrgangs. Bei den DM zeigte er, wie Ben und Luka, in einem stark besetzen Teilnehmerfeld, ein großes Kämpferherz, saubere Technik und beeindruckende Einsatzbereitschaft. Der KSV blicke gespannt auf die neue Saison.