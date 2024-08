KSV Hessen Kassel – FC 08 Villingen: Wie Tevfik Ceylan sein Comeback und Regionalliga-Debüt erlebt

1 Nach 84 Tagen trug Tevfik Ceylan wieder in einem Pflichtspiel das schwarz-weiße Trikot. Foto: Eibner/Roland Sippel

84 Tage – so lange dauerte es, bis Tevfik Ceylan wieder das Trikot der ersten Mannschaft des FC 08 Villingen trug. Am Samstag war es im Kasseler Auestadion zu Beginn der zweiten Hälfte so weit. Wir fragten bei der Nummer 7 nach.









Link kopiert



Als der langjährige Spielführer der Nullachter in der 46. Minute für Enrico Krieger aufs Spielfeld kommt, ist er „einfach nur glücklich“. Kein Wunder: Tevfik Ceylan hatte zuletzt am 1. Juni 2024 das schwarz-weiße Trikot in einem Pflichtspiel getragen. Mit zwei Treffern, seinen Saisontoren 18 und 19, war der Offensivmann damals maßgeblich am 3:2-Sieg gegen Pforzheim beteiligt. Villingen war Oberliga-Meister, Direktaufsteiger in die Regionalliga Südwest.