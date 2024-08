KSV Hessen Kassel – FC 08 Villingen: Kassels Trainer gibt zu: Ein „Lucky-Punch-Sieg“ gegen Villingen

1 Mario Klotz’ Appell an seine Mannschaft: „Es heißt jetzt, weiter Gas zu geben!“ Foto: Eibner//Sippel

Nach der 1:2-Niederlage des FC 08 Villingen gegen den KSV Hessen Kassel gaben beide Trainer direkt nach der Partie ein Statement ab.









Link kopiert



Mario Klotz, FC 08 Villingen:

„Wir sind mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabine gegangen und haben dann noch eine Schippe draufgelegt. Wir hatten viele Balleroberungen und gute Abschlüsse, aber haben es leider nicht geschafft, den Ball hinter die Linie zu bringen. Das verfolgt uns ein Stück weit in den letzten Wochen. Nach dem 1:2 war es dann natürlich schwer, noch einmal die Kraft aufzubringen. Kassel hat in den letzten Minuten alles wegverteidigt. Vielleicht fehlt uns zur Zeit ein wenig das Spielglück – aber auch das muss man sich erarbeiten. Deshalb heißt es jetzt, weiter Gas zu geben!“