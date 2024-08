KSV Hessen Kassel – FC 08 Villingen: Bittere Niederlage trotz guter Leistung: Nullachter verlieren mit 1:2 in Kassel

Bittere Niederlage trotz guter Leistung: Nullachter verlieren mit 1:2 in Kassel

1 Samet Yilmaz (rechts) war bis zu seiner Auswechslung einer der Aktivposten in der Villinger Offensive, konnte die 1:2-Niederlage aber auch nicht abwenden. Foto: Eibner/Sippel

Auch im fünften Regionalliga-Spiel bleibt der FC 08 Villingen ohne Sieg. Die 1:2-Pleite beim KSV Hessen Kassel ist eine enorm bittere für weitestgehend starke Nullachter.









Link kopiert



Mit der Meldung, dass Ex-Kapitän Tevfik Ceylan erstmals wieder im Kader von Chefcoach Mario Klotz steht, starteten die Villinger schon vor Anpfiff mit einem ersten Paukenschlag in den Fußball-Samstag. Das erste Ausrufezeichen auf dem Rasen setzte dann Samet Yilmaz, der gemeinsam mit Dominik Emminger im Vergleich zum torlosen Remis gegen Mainz II anstelle von Flavio Santoro und Ergi Alihoxha in die Startelf gerückt war. Der 21-Jährige traf mit einem Flachschuss aus gut 20 Metern direkt in der 2. Minute den Pfosten.