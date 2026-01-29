KSK will Kaserne erweitern: Nach Kritik durch Bürgerinitiative ist jetzt Landesregierung in Calw am Zug

Oberst Peter Küpper und Vertreter der beteiligten Behörden informierten über den aktuellen Stand der geplanten Erweiterung des KSK-Geländes.
„Im Sinne der Transparenz“, so Bürgermeister Rüdiger Klahm, gab es in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch rund ein Jahr nach der öffentlichen Informationsveranstaltung in der Festhalle eine Übersicht über den aktuellen Stand der Planungen zur Erweiterung des KSK-Geländes. Dazu hat die Verwaltung neben dem stellvertretenden Kommandeur des Kommando Spezialkräfte (KSK), Oberst Peter Küpper, auch Vertreter der beteiligten Behörden eingeladen, so der Bürgermeister.