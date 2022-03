Hilfstransport nach Polen Konvoi aus Kreis Freudenstadt gut in Polen angekommen

Freudenstadts Partnerlandkreis Tomaszowski und die Freunde in Lemberg brauchten schnelle Hilfe. Und sie kam: Der Konvoi, am Freitagabend in Horb gestartet, gab Gas und war am Samstag bereits um 16.10 Uhr – drei Stunden früher als geplant – vor Ort.