KSK-Skandal Rechtsradikaler Soldat vor dem Aus

Der Dienstbeginn des neuen Calwer Oberbürgermeisters Florian Kling hatte es in sich: Am Wochenende wurde die Calwer Bundestagsabgeordnete Saskia Esken zur designierten Cochefin der SPD gewählt – und das Kommando Spezialkräfte (KSK) ist wegen rechtsextremistischer Umtriebe erneut bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Ein Unteroffizier mit Feldwebellaufbahn könnte daher noch diese Woche aus dem Dienst entfernt werden – zwei Stabsoffiziere stehen ebenso unter Verdacht.