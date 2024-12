KSK-Kommandeur im Kamingespräch: Militär rüstet sich – in Sachen Drohnen „nehmen wir jetzt Tempo auf“

1 Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten starten eine Drohne auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut. Foto: dpa/Libkos

Brigadegeneral Alexander Krone ist überzeugt, das Militär müsse schnellstmöglich reaktionsfähig werden. Das Gute sei: Das KSK könne das. Zentral sei zudem, die Ukraine in der Ausbildung ihrer Streitkräfte zu unterstützen. Die Soldaten dort hätten auch einen dringend Rat.









In fünf Jahren will Russland bereit sein, selbst die Nato angreifen zu können. Davor warnte erst vor wenigen Tagen ein weiterer Experte, der Generalmajor der Bundeswehr Christian Freuding. Was in der Ukraine geschehe, könne auch andernorts in Europa drohen.