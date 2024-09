1 Der KSK Furtwangen – hier Mittelgewichtler Matthäus Weiß (rechts) – erwartet in Mühlenbach beim Oberliga-Derby ein heißer Tanz. Foto: Roland Sigwart

KSV Vöhrenbach baut im Landesliga-Duell gegen Altenheim auf seinen Heimvorteil.









Nach dem erfolgreichen Heimdebüt, bei dem Furtwangen Olympia Schiltigheim II souverän mit 23:11 schlug, steht für die KSK-Ringer am Samstag in der Oberliga der nächste Auswärtskampf an. Die Bregtäler sind ab 20 Uhr zu Gast beim VfK Mühlenbach.