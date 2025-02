KSK-Erweiterungspläne in Althengstett: Gemeinde fordert fairen Ausgleich

Bundestagswahl im Gäu Beteiligung ist in Ostelsheim am höchsten

Wie geht der Kampf zwischen Union, AfD, SPD und Grünen aus? Wer ist das Zünglein an der Waage und wer wird am Ende mit wem regieren? Mit Spannung werden am Sonntag die Ergebnisse und Koalitionsmöglichkeiten erwartet – so wurde in den vier Gäugemeinden gewählt.