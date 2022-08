1 Das neue Besucherzentrum gibt ungewohnte Einblicke. Eröffnung ist am 20. September. Foto: Bundeswehr/Merke

Fast jeder kennt das in Calw stationierte Kommando Spezialkräfte. Aufgrund strenger Geheimhaltung ist jedoch nur wenig darüber bekannt. Das soll sich ändern. Am 20. September eröffnet ein Besucherzentrum. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.















Link kopiert

Calw - Eine moderne Halle vor den streng bewachten Toren der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw. Ein Besucherzentrum der geheimsten Einheit der Bundeswehr, des Kommando Spezialkräfte (KSK), das am 20. September eröffnet werden soll. Wie kann das sein, was steckt dahinter? Autorin Mia Hoevels wollte es herausfinden und traf sich deshalb mit Oberstleutnant Jens W. Er arbeitet normalerweise im Stab des KSK. Seit Juli 2021 gehört er zu einem kleinen Team innerhalb des Verbandes, das sich um die Planung und Gestaltung des Besucherzentrums kümmert.