KSC-Sponsoring: Das sagt die Lahrer SWEG zu den Kosten des Deals

1 KSC-Geschäftsführer Michael Becker (von links), SWEG-Vorsitzender Tobias Harms, SWEG-Geschäftsführer Thilo Grabo und Christan Jäger vom KSC haben am Donnerstag in Karlsruhe die neuen Trikots mit dem Firmenlogo der Landesverkehrsgesellschaft präsentiert. Foto: Karlsruher SC

Die Landesverkehrsgesellschaft mit Sitz in Lahr und der Karlsruher Sport-Club haben sich ab kommender Spielzeit auf eine „auf mehrere Jahre ausgelegte“ Partnerschaft geeinigt. Konkrete Laufzeit und Volumen des Deals blieben zunächst unerwähnt – unsere Redaktion hat nachgehakt.









Neben der Hauptpräsenz auf allen drei Trikots sowie auf den Ärmeln der Trainings- und Freizeitkleidung der Spieler erhält die SWEG als Hauptpartner „umfangreiche Präsenzen“ im Wildpark-Stadion, den KSC-Partnerflächen und -Medien sowie verschiedenen Werbemitteln. Darüber informierten beide Partner am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Kurz davor hatten die Spitzen von Sport-Club und Verkehrsgesellschaft die neuen Trikots mit SWEG-Aufdruck in Karlsruhe präsentiert.