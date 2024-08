Kryptowährungen: Bitcoin beschleunigt Talfahrt - Kurs unter 52.000 Dollar

1 Der Bitcoin-Kurs sackt inmitten der Börsenturbulenzen ab (Archivfoto). Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Kryptocrash statt Allzeit-Hoch: Vor wenigen Wochen hofften Bitcoin-Investoren noch auf steigende Kurse. Doch statt einer neuen Rally gibt es einen herben Rückschlag.









Frankfurt/Main - Der Bitcoin verliert mit einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten weiter kräftig an Boden. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Montagmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 51.600 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Februar. Seit Freitagabend hat der Bitcoin etwa 10.000 Dollar an Wert verloren. Einen vergleichbar starken Kurseinbruch hatte es zuletzt im Juni 2022 gegeben. Die zweitwichtigste Kryptowährung Ether wurde ebenfalls hart getroffen.