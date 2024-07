Warum stürzt der Bitcoin ab?

1 Es ist die älteste und wichtigste Kryptowährung weltweit: der Bitcoin. Foto: dpa-tmn/Hannes P Albert

Der Bitcoin steht unter heftigem Druck. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vor allem ein Skandal aus den Anfangszeiten des Bitcoins holt die Kryptowährung nun ein.









Die Kryptowährung Bitcoin hat in dieser Woche massiv an Wert verloren. Am späten Mittwochabend lag der Kurs der Digital-Anlage Bitcoin auf der Plattform Bitstamp noch über der Marke von 60.000 US-Dollar, um dann innerhalb von zwölf Stunden rund 5 Prozent abzustürzen. Am Donnerstag erholte sich der Kurs leicht, lag aber immer noch unter der Schwelle von 58.000 Dollar. Kurssprünge und -abstürze sind für Anleger in Kryptowährung nichts Neues. Unklar war beispielsweise auch, wie die digitale Währung auf das sogenannte Bitcoin-Halving reagieren würde, das im April stattfand.