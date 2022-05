1 Wo ist die "Krypto-Queen" Ruja Ignatova? Diese Frage beschäftigt seit mehreren Jahren viele Ermittler. Foto: OneCoin

Ist die "Krypto-Queen" Ruja Ignatova noch am Leben? Das Schicksal der früheren Schrambergerin ist nach wie vor im Ungewissen. Gewiss ist jedoch, dass die Aufarbeitung des Milliardenschwindels Heerscharen von Juristen beschäftigt.















Link kopiert

Schramberg/Münster - Das letzte Lebenszeichen von Ruja Ignatova datiert aus dem Jahr 2017, als sie in Athen gesichtet wurde. Seitdem schießen die Spekulationen ins Kraut. Wurde sie umgebracht von einflussreichen Menschen, die sie um viel Geld betrogen hat? Nutzte sie ihre Verbindungen zu einflussreichen Menschen in Russland, um eine andere Identität anzunehmen?

"Konsti Keks" in Los Angeles festgenommen

Hier tappen die Ermittler nach wie vor im Dunkeln. Ruja Ignatovas Bruder Konstantin – bei seinen Schramberger Freunden und Bekannten als "Konsti Keks" bekannt – übernahm nach ihrem Verschwinden eine Führungsrolle. Er wurde 2019 bei einem Einreiseversuch in die USA auf dem Flughafen von Los Angeles festgenommen. Er sagte daraufhin gegen einen weiteren Beschuldigten aus und bekannte sich des Betrugs und der Geldwäsche für schuldig.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt in Deutschland gegen Beteiligte am großen Schmu rund um die angebliche Kryptowährung OneCoin. Diese existierte nur auf dem Papier. Das Geld der Anleger wanderte auf direktem Weg in die Taschen des Ignatova-Clans und deren Helfershelfer.

Mehrere Milliarden Dollar Schaden

Im September begann nun in Münster ein Verfahren gegen drei Angeklagte – darunter ein Ehepaar, das zeitweise als OneCoin-Vertriebsorganisation in Deutschland agierte, wie der Spiegel berichtet. Nach Angaben der Staatsanwälte sollen allein zwischen Dezember 2015 und Spätsommer 2016 über sie 320 Millionen Euro an Ignatovas Organisation geflossen sein. Auf Basis einer Analyse der Kontonummern gehen die Ermittler davon aus, dass in diesem Zeitraum mehr als 20 000 OneCoin-Investoren aus Deutschland kamen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Sie dürfte aber mehrere Milliarden Dollar betragen.

Schöffin krank: Prozess ausgesetzt

Allerdings: Mit dem Prozess geht es nicht so recht voran – im Gegenteil. Immer wieder fielen Termine krankheitsbedingt aus. Gestern nun hieß es: "Der Prozess ist aufgrund der Erkrankung einer Schöffin ausgesetzt und wird voraussichtlich Mitte August neu gestartet", sagte Cornelia Hansen, Pressesprecherin des Landgerichts Münster, auf Anfrage.

Der promovierten Juristin Ruja Ignatova (Jahrgang 1980) wird hingegen gemeinschaftlicher Betrug im besonders schweren Fall sowie Geldwäsche vorgeworfen. Jüngst wurde gar in der Sendung "Aktenzeichen XY" des ZDF über die Suche nach Ruja Ignatova berichtet, die am Gymnasium Schramberg ihr Abitur gemacht hat.

Auch gegen ihren früheren Partner und Ehemann wird laut Spiegel ermittelt. Demnach soll Ignatova 2016 die Überweisung von 7,69 Millionen Euro, die mutmaßlich aus Betrugsstraftaten stammten, auf eines seiner Privatkonten veranlasst haben.

Große Fahndungsplakate

Zusätzlich zu den bereits bestehenden nationalen und europäischen Haftbefehlen wurde jetzt auch die weltweite Öffentlichkeitsfahndung eröffnet. Dr. Ruja, wie sie von ihren Anhängern genannt wurde, steht auch auf der Liste der meistgesuchten Flüchtigen Europas. Großflächige Plakate prangen seit kurzem an Bahnhöfen und in Innenstädten. Für Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Die Polizei warnt allerdings davor, die Frau selbst anzusprechen, weil sie möglicherweise bewaffnet sei. Die ganze verrückte Story soll gar in einem Hollywood-Film mit dem Titel "Fake!" (Hauptrolle: Kate Winslett) verarbeitet werden.

0