1 Martin Schimpf (38), Chef der gleichnamigen Kronenbrauerei in Remmingsheim, setzt sich als Präsident des Verbands privater Brauereien in Deutschland für die Betriebe ein. Foto: Straub

Martin Schimpf von der Kronenbrauerei in Remmingsheim setzt sich für die privaten Brauereien in Deutschland ein. An Herausforderungen mangelt es nicht. Denn die Stimmung in der Branche ist schlecht. Dazu kommt noch, dass die Deutschen immer weniger Bier trinken.















Neustetten-Remmingsheim - Corona sorgte für einen Umsatzeinbruch, nun belasten hohe Rohstoffkosten die Bilanzen. Hinzu kommen wachsende Bürokratie, immer neue Vorgaben und Personalmangel. An Problemen mangelt es den kleinen und mittleren Brauereien also nicht. Für deren Interessen setzt sich nun bundesweit Martin Schimpf (38) ein, Chef der gleichnamigen Kronenbrauerei in Remmingsheim. Mitte November vergangenen Jahres wurde er zum Präsidenten des Verbands privater Brauereien in Deutschland gewählt.