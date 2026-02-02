Krokusse in Bad Teinach-Zavelstein: Darum wird das Meer aus lilafarbenen Blüten immer größer

Die Krokusse sind die Vorboten für den Frühling. Besonders prächtig blühen sie auf Wiesen in Bad Teinach-Zavelstein. Das hat seine Gründe.
Es gab Zeiten, da wurden die Krokusblüten in Zavelstein immer weniger. Dann beschloss die Stadt Bad Teinach-Zavelstein im Jahre 2009 etwas gegen den Schwund zu tun. Sie tat sich mit Landwirten zusammen und vereinbarte mit ihnen eine Änderung beim Bewirtschaften von Wiesen. Das Ziel war, dass es mit den Beständen des Krokus nicht weiter bergab, vielleicht sogar wieder bergauf geht.