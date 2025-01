Für die Betreuung von Amphibienschutzzäune in Sulz sucht die Stadt Lahr Ehrenamtliche Helfer während der Amphibienwanderung.

Der Beginn der Amphibienwanderung ist erfahrungsgemäß Mitte Februar, je nach Witterung, teilt die Stadt mit. Einige Ehrenamtliche hätten sich bereit gemeldet, Man möchte jedoch noch weitere engagierte Bürger finden und ihnen die Möglichkeit geben, sich für die Natur und die Tiere um und in Lahr einzusetzen.

Mit den kommenden milderen Nächten beginnt wieder die Wanderzeit von Kröten, Fröschen, Molchen und Salamandern. Die Tiere wandern aus ihrem Winterquartier zu ihren Laichgewässern. In Lahr gibt es mehrere bedeutsame Laichgewässer, darunter der Hohbergsee und das Naturbad in Sulz. Durch die zunehmende Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft durch Straßen werde es für die Tiere immer schwieriger, zu ihrem Laichgewässer zu gelangen, so die Stadt weiter.

Bestände stehen stark unter Druck

Neben der Klimakrise und dem damit verbundenen starken Rückgang der Individuenzahlen werden die Bestände weiterhin stark unter Druck gesetzt, berichtet die Stadt weiter. Am Hohbergsee wurde daher im vergangenen Jahr eine sogenannte Leiteinrichtung gebaut. Diese Art „Leitplanke“ für die Amphibien verhindert, dass sie durch das bebaute Gebiet wandern und dort Gefahren wie Verkehr oder Lichtschächten ausgesetzt werden. Stattdessen werden sie über einen Umweg zu ihrem Leichgewässer geführt. Dort betreut der Lahrer Nabu die Amphibien.

In Sulz wiederum kümmert sich die Stadtverwaltung seit mehreren Jahren um die Betreuung der Amphibien in der Panzerstraße am Naturbad Sulz. Dort setzt man auf ein ein organisiertes Aufstellen von Amphibienzäunen an Straßen und das händische Absammeln der Tiere. Auch dabei verzeichnet man Erfolge, heißt es in der Mitteilung. Durch engagierte Helfer seien die Amphibien bisher erfolgreich über die Straße gekommen. Seit etwa zwei Jahren sei ein leichter Anstieg an gefundenen Tieren zu verzeichnen.

Helfer sind überwiegend morgens im Einsatz

Auch dieses Jahr sucht die Verwaltung daher engagierte ehrenamtliche Helfer, die sich bereit erklären, für etwa vier bis sieben Wochen mitzuhelfen. Für die gesamte Zeit der Hin- und Rückwanderung von etwa Anfang/Mitte Februar bis Anfang/Mitte April sei es nötig, täglich den rund 600 Metern langen Amphibienschutzzaun entlang der Straße zu kontrollieren und die aufgefundenen Tiere in Eimern über die Straße zu bringen. Die Arbeiten finden in den Morgenstunden und gegebenenfalls auch in den Abendstunden nach der Dämmerung statt.

Ansprechpartner

Interessierte Bürger, die den Amphibien über die Straße helfen wollen, werden gebeten, sich bei der Stadt Lahr, Abteilung Grün und Umwelt, bei Friedhelm Keil unter Telefon 07821 /9 10 60 30, oder auch bei der Ortsverwaltung Sulz unter Telefon 07821/98 35 70 zu melden.