1 Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer Tragisches Unglück in Kroatien: Ein Kleinkind aus Deutschland stürzt in einem Erlebnisbad auf der Insel Rab von einer Wasserrutsche und verunglückt tödlich.







Link kopiert



Tragisches Unglück in einem Erlebnisbad: Ein kleines Mädchen aus Deutschland ist in Kroatien von einer Wasserrutsche gefallen und gestorben. Nach Angaben der Polizei und örtlicher Medien vom Mittwoch verunglückte das unter drei Jahre alte Kind in einem Erlebnisbad auf der Insel Rab.