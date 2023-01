1 "Josefinas kaiserliche Zauberreise" wird dieses Jahr noch neue Boote bekommen. Foto: Europa-Park

Rust - Die Europa-Park-Attraktion "Josefinas kaiserliche Zauberreise" im Österreichischen Themenbereich ging zur Sommersaison 2022 an den Start. Sie ersetzte die Dschungel-Floßfahrt, gegen die im September 2019 Rassismus-Vorwürfe laut wurden.

Von Anfang an war geplant, dass die neue Thematisierung zu "Josefinas kaiserliche Zauberreise" in mehreren Abschnitten erfolgen soll. So kamen bereits seit ihrer Eröffnung im März 2022 einige neue Elemente und Figuren hinzu.

Gebäude soll auf jeden Fall verwirklicht werden

2023 sollte dann unter anderem ein neues aufwendig gestaltetes Stationsgebäude folgen. Es sollte im Stil eines imposanten Wintergartens ein Restaurant sowie Rutschen und Spielmöglichkeiten für Kinder und Zugang zur Bahn enthalten.

Nun bestätigte Parksprecherin Diana Reichle unserer Redaktion jedoch: "Das Design für eine neue Station wird vorerst nicht umgesetzt." Grund dafür ist unter anderem der neue Themenbereich Kroatien mit seiner neuen Achterbahn, dem "Voltron Coaster". "Die Großbaustelle des neuen Themenbereiches Kroatien sowie viele andere Projekte binden derzeit alle Ressourcen", so Reichle.

Aber: Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben: "Das Gebäude wird auf jeden Fall noch verwirklicht", versichert die Parksprecherin.

Attraktion ist bei Familien beliebt

Und auf eine Neuerung bei "Josefinas kaiserliche Zauberreise" dürfen sich die Besucher bereits 2023 freuen: Die alten geschmückten Flöße der Attraktion werden durch neue romantisch angehauchte Boote ersetzt.

"Josefinas kaiserliche Zauberreise" soll an ein Hommage an das österreichische Kaisertum sein. Die Attraktion erzählt die fiktive Geschichte von der Krönung der Kaiserin Josefinas. Hilfe erhält sie bei ihren Abenteuern von kleinen türkisen Trollen, den Yomis. Das neue verträumte Konzept komme insbesondere bei Familien mit Kindern sehr gut an und habe sich bestens etabliert, berichtet Reichle unserer Redaktion.

Neues zur Achterbahn

Die Baugenehmigung zur neue Achterbahn "Voltron Coaster" lag zwar schon nach nur acht Wochen vor. Trotzdem wird die Achterbahn aber statt wie geplant im Jahr 2023 vermutlich erst 2024 fertig werden. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten. So heißt es in der Baudokumentation zur neuen Achterbahn, dass manche elektrische Steuerteile teilweise eine Lieferzeit von "60 bis 70 Wochen" hätten. Was aber jedoch inzwischen schon da zu sein scheint, sind die Schienen. Wie sie letztendlich in den Park kommen und aufgebaut werden, soll die zweite Staffel der Baudokumentation zeigen. Die neue Folge soll noch diesen Monat auf der Europa-Park-Plattform "Veejoy" ausgestrahlt werden.