Kritisierte Oberbürgermeisterin: Schramberger unterstützen ihre Fotografen und den Einzelhandel

1 Diskussionen gibt es um die Aufstellung von Fotoautomaten in den Bürgerbüros. Foto: Schwarzwälder Bote Als wichtige Maßnahme zum Erhalt der Fotogeschäfte versteht Leser Thomas Feder den Umgang der Freien/Neuen Liste mit den von der Stadtverwaltung Schramberg bestellten Fotoautomaten.







Passbilder dürfen seit 1. Mai nur noch digital von den Rathäusern angenommen werden. Es gibt daher die Möglichkeit, künftig auch im Bürgerbüro direkt biometrische Bilder machen zu lassen und das alles, an hierfür bereitgestellten Automaten, die vom Rathauspersonal bedient werden. Respekt vor der Freien Liste/Neuen Liste im Gemeinderat der Stadt Schramberg, die verstanden haben, was das für das Fotohandwerk und die Fotogeschäfte vor Ort bedeutet. Digitalisierung in Ehren – gerade das Fotohandwerk weiß nur zu genau, wie es im Fotogeschäft läuft, seit Fotos mit Handys selbst gemacht werden und kaum noch Fotos im Fachgeschäft entwickelt werden. Passbilder sind eine Art Visitenkarte für den Fotografen gewesen. Die meisten Kunden kamen anschließend zu einem anderen Fotoshooting und haben den Berufszweig und die Profession geschätzt. Durch Zwangsmaßnahmen von oben fallen nun zig Tausend Euro weg, wodurch die Existenz des Einzelhandels weiter extrem gefährdet wird. Einzelne sehen es kommen, dass bald weitere Studios schließen müssen.