Jetzt spricht die Inhaberin über Sabotage in Fischbach

1 Jennifer Spöcker zeigt auf einen der Reifen, aus denen die Luft abgelassen wurde. Da die Ventile so nach innen gedrückt wurden, dass diese zum Wiederbefüllen mit Luft von außen nicht mehr erreichbar sind, müssen die Reifen abmontiert und in einer Werkstatt wieder gerichtet und befüllt werden. Foto: Albert Bantle

Jennifer Spöcker, Inhaberin der SBH Brennholzhandel UG, reicht es: Sie wisse, dass sie in Fischbach nicht gerne gesehen werde. Dass deshalb aber auf dem Holzplatz ihre Maschinen nun bereits zum vierten Mal sabotiert worden seien, ärgert sie maßlos.









Link kopiert



Die SBH Brennholzhandel UG mit Sitz im Längental in Dauchingen verarbeitet am Fischbacher Ortsausgang vom Sommerberg in Richtung Burgberg auf einem gepachteten Grundstück Holzstämme zu Brennholz.