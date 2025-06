Kritischer Brief: Das sagen einige Wolfacher zum Umgang mit Pater Kames

1 Pater Günther Kames hat St. Jakob vor rund zwei Wochen verlassen. Foto: Reinhard Den Umgang mit Pater Kames kritisiert eine Gruppe Wolfacher. Weiterhin bezweifeln sie, dass die finanzielle Unregelmäßigkeiten der einzige Grund für dessen Entlassung sind.







Eine Gruppe aus Wolfachern hat sich in einem Brief zu den Vorgängen um die Entlassung von Pater Kames geäußert. Er war bis vor Kurzem als Kooperator in der Eremitage St. Jakob beschäftigt und wurde entlassen, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass er Kollekte aus den Montagsmessen in Höhe von rund 500 Euro nicht an die Pfarrei weitergegeben, sondern für Anschaffungen für die Kapelle verwendet hatte. Auch weitere Verfehlungen wurden ihm seitens der Pfarrei zu Lasten gelegt.