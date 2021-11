Trotz Corona Diese Weihnachtsmärkte in der Region finden 2021 statt

Weihnachtsmärkte dürfen in diesem Jahr endlich wieder stattfinden - coronabedingt aber nur unter bestimmten Auflagen. Deshalb wird nicht in jeder Stadt ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Wo man sich in der Region mit Glühwein, Bratwurst und Kunsthandwerk auf die besinnliche Jahreszeit einstimmen kann, erfahren Sie in unserer Übersicht.